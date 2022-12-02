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Evkaf'tan engellilere önemli destek...

Kıbrıs Vakıflar İdaresi her yıl olduğu gibi bu yıl da özel gereksinimli vatandaşlarımıza yaptığı yardımlarla destek olmaya devam ediyor. 2022 yılı içerisinde özel gereksinimli vatandaşlarımıza 3 Milyon Türk Lirası dolaylarında katkı sağlandı.

02 Aralık 2022 Cuma 16:25
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Evkaf'tan engellilere önemli destek...



3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile bir rapor yayınlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2022 yılı içerisinde özel gereksinimli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.

2022 yılında; Algım Özel Eğitim Merkezi, ÖZEV Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Ela Özel Eğitim Merkezi, Madalya Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi, Mavi Okyanus Özel Eğitim Merkezi vb. merkezlerde toplamda 81 öğrencinin tüm okul masrafları karşılanmaktadır. Bu kalem için 1 Milyon 765 bin TL harcanmıştır.

Özel gereksinimli bireylerin fizik tedavi, ilaç, sandalye, rampa, yatak, gıda, bez gibi ihtiyaçları için toplamda 945 bin TL harcanarak destek sağlanmıştır. 

Ayrıca Kıbrıs Vakıflar İdaresi 2022 yılı boyunca ülkemizi hem yurtiçinde hem de yurdışında “En güzeli iyilikte yarışalım” sloganıyla başarı ile temsil eden KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına sponsor olarak 175 bin Türk Lirası tutarında katkı sağlamıştır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak özel gereksinimli bireylere ihtiyaçları olan desteğin sağlanması ve yeterli imkânların sunulması halinde hayatın her alanında başarılara imza atacaklarına inandıkları ve bu inanç için her zaman destek sağlayacakları vurgulandı. 

Eğitim, sağlık, medikal ihtiyaçlar ve gündelik gereksinimler noktasında sağlanan katkıların devam edeceği, farkındalık ve sosyal anlamda da yürütülen her faaliyette engelli bireylerin yanında olunacağı belirtildi. SON//

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