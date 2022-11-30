EVKAF'tan Feyzioğlu'na ziyaret

Haber: BAHAR SANCAR

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ve EVKAF Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vakıflar İdaresi'nin çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımında bulunularak, geçmişten günümüze kadar Vakıfların misyonu ve projeleri hakkında bilgilendirmeler paylaşıldı. EVKAF İyilik Gönüllüleri'nin sloganı ise Metin Feyzioğlu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Feyzioğlu, "Ecdadımız Kıbrıs Adasına vakıflarla hizmet etti. Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prog. Dr. İbrahim Benter bayrağı zirveye taşıyor. Yönetim Kurulu ile birlikte ziyaretimize geldi. Vakıfların söylemi pek güzel: 'En güzeli iyilikte yarışalım.' " ifadelerini kullandı.