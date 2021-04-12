Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler

Evkaf’ın İyilik Günlükleri Projesi Sınırları Aştı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yaklaşık 4 yıldır uyguladığı ve çocuklara karşılıksız iyilik yapmanın mutluluğunu yaşatmakiçin yürütülen “İyilik Günlükleri Projesi”, KKTC’nin dışındaki farklı ülkelerde ilgiyle karşılandı ve uygulanmaya başlandı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 13:48
121 Okunma
Evkaf’ın İyilik Günlükleri Projesi Sınırları Aştı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yürüttüğü İyilik Günlükleri Projesi’nde, günlükler KKTC’deki okullara düzenli olarak dağıtılıyor ve çocuklardan yaptıkları iyilikleri düzenli olarak bu günlüklere yazmaları isteniyor. Sonraki aşamada çocukların yazdığı iyilikler öğretmenleri tarafından okunuyor ve kendilerine yaptıkları bu iyilikler için hediyeler veriliyor. Evkaf bu proje ile çocuklara vakıf kültüründen gelen karşılıksız iyilik yapmanın önemini aktarmayı amaçlıyor. Ayrıca çocuklar karşılıksız iyilikler yapınca kendilerini mutlu hissediyorlar ve iyilik yapmanın aslında mutluluğun esas anahtarı olduğunu kavramalarına yardımcı olunuyor.

Evkaf’ın bu projesini öğrenen ve gözlemleyen bazı yabancı eğitimciler, İyilik Gönüllüsü Eğitimci-Kültür adamı Özlem Kadirağa aracılığı ile Evkaf’a ulaşarak İyilik Günlükleri Projesi’ni çok beğendiklerini ifade ettiler ve dahil olmak istediklerini belirttiler. Bunun üzerine Kıbrıs Vakıflar İdaresi, iyiliği öğretmenin dili, dini ve milleti olmadığı düşüncesi ile İngilizce İyilik Günlükleri hazırlattı ve talep eden ülkelere yolladı. İyilik Günlükleri bu ülkelerde çocuklar tarafından kendi dillerinde her gün yaptıkları iyiliklerle dolduruldu ve öğretmenleri aracılığı ile proje kapsamındaki diğer ülkelerle paylaşıldı. Projeye katılan ülkeler arasında Türkiye , İngiltere, Meksika, Bulgaristan , Romanya, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Macaristan gibi ülkeler bulunuyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, İngilizcenin dışında Rumca, İspanyolca, Rusça ve Fransızca İyilik Günlükleri’nin de hazırlandığı ve Birleşmiş Milletler UNESCO çatısı altında faaliyet gösteren CIOFF la işbirliği yapılacağı belirtildi. Barış ve huzur içinde yaşamanın en önemli temeli karşılıksız iyilik yapmaktır ve bunu yaparken ayrım yapmamaktır denilen açıklamada İyilik Günlükleri Projesi dahilindeki çalışmaların artarak süreceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Evkafİyilik Günlükleri Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan Havaalanı’nda Süresiz Greve Gidiliyor
Ercan Havaalanı’nda Süresiz Greve Gidiliyor
“Sayın Erhürman ile sayın Sorakın Cumhurbaşkanı Tatar’a saygı göstermeli”
“Sayın Erhürman ile sayın Sorakın Cumhurbaşkanı Tatar’a saygı göstermeli”
Çiftçiler Birliği Yarından İtibaren ‘Şok Eylemler’ Yapacak
Çiftçiler Birliği Yarından İtibaren ‘Şok Eylemler’ Yapacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim