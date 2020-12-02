Evkaf’tan engelli bireylere 969 Bin TL

“EVKAF Yıl Boyunca Hergün Engellilerin Yanında”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi 2020 yılında da geçmişte olduğu gibi yaptığı yardımlarla engellilerin sürekli yanında oldu.

Evkaf, engelli bireylere 2020 yılında Aralık Ayına kadar kadar 969 Bin TL katkı sağladı.

2019 yılında bu rakam 798 bin TL olarak gerçekleşmişti. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, engelli desteklerine pandemi döneminde özellikle hassasiyet gösterdi ve engellilerin süreçten olumsuz etkilenmemesi için çalıştı.

2020 yılında 509 bin TL özel Eğitim alanına, 231 bin TL engelli derneklerine, 229 bin TL de engelli bireylere tekerlekli sandalye, hasta yatağı hasta bezi ve rampa gibi ekipman katkılarına harcandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısı ile bir rapor yayınlayarak engelli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.

2020 yılında 475 bin TL harcanarak özel eğitim gereksinimi olan bireylere destek olundu. Özel Eğitim Merkezlerinde eğitim gören toplamda 25 öğrencinin tüm okul masraflarının karşılandı.

Ayrıca birçok başka bireyin ihtiyaç duyulan aylarda özel eğitim okul masraflarına da sponsor olundu.

Türkiye’de şampiyon olan ana Engelliler Spor Federasyonun da ana destekçilerinden olan Evkaf, takıma 66 bin TL katkıda bulundu ve 2020 sezonunda antrenman ve maçlarda kullanacakları eşofman takımlarını hediye etti.

Pandemi sürecinde online eğitime geçildiği için, Engelliler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs İşitme Engelliler Vakfı aracılığıyla belirlenen engelli öğrencilere 34 bin TL bedelinde 30 tablet alındı.

Engellilerle olan çalışmalara İyilik Gönüllüleri de öncülük etti ve pandemi sürecinde engelli vatandaşlarımızın gıda yardımı, bez yardımı, mama yardımı gibi ihtiyaçları karşılandı.

Engelli bireylere 10 adet manuel tekerlekli sandalye yardımı için 96 bin 325 TL verilirken, 36 bin 850 TL karşılığında 10 adet rampa ve tadilat yardımları yapıldı.

Hasta yataklarına 59 bin 400 TL ve alınan hasta bezlerine 36 bin 485 TL maddi destek sağlandı. Engellliler Dayanışma Derneği’nin hasta bezi almaları için her ay yapılan katkı bedelleri toplamı 165 bin TL olarka gerçekleşti.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama kazandırılması adına Evkaf’ın yaptığı en önemli adımlardan biri de kurum içerisine yapılan zemin kattaki engelli tuvaleti ve görme engellilerin ana giriş kapısından içeriye ulaşımını sağlamaları için sarı şerit monte edilmesi oldu.

Başka kurumlardan gelen sarı şerit taleplerini de geri çevirmeyerek destek veren Vakıflar İdaresi, sarı şerit uygulaması için desteklerinin devam edeceğini bildirdi.