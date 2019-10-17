Evkaf’tan terörden kurtulan çocuklara destek kampanyası

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Suriye’nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte terörden temizlenen bölgelere destek için kampanya başlattı.

“Terörden Kurtulan Çocuklara Destek Oluyoruz” adı altında başlatılan kampanyaya vatandaşlar para yardımı, eğitim malzemesi veya oyuncak yardımı yapabilecekler.

Vakıflar İdaresinden verilen bilgiye göre, #KıbrısMehmetciginYaninda etiketi kullanılan kampanya için Lefkoşa Sarayönü bölgesinde bulunan Evkaf Genel Müdürlüğü önünde bir çadır kurulacak ve bu çadırda vatandaşların para dışındaki yardımları kabul edilecek.

Para yardımı yapmak isteyenler için ise hesap numaraları şu şekilde:

Kıbrıs Vakıflar Bankası

Hesap Adı: VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DİN İŞLERİ İDARESİ

(Alt hesap adı: BARIŞ PINARI'NA DESTEK HESABI)

TÜRK LİRASI

Hesap No: 10-304-1984

UBAN NO: CT38110083100103040000001984

EURO

Hesap No: 10-301-4006

UBAN No: CT47110083100103010000004006

STERLİN

Hesap No: 10-301-4005

UBAN No: CT74110083100103010000004005