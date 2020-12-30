EVLERDE 10 KİŞİDEN FAZLA TOPLANMAK YASAKLANDI!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 31/12/2020 tarihinden 03/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.