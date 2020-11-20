Evleri su bastı!

Yeni Erenköy'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak Ses Kıbrıs'a yaptığı açıklamada bazı evleri su bastığını belirterek Belediye ekiplerinin vatandaşlara yardımcı olabilmek adına akşam saatlerinden beridir canla başla çalıştığını kaydetti.

Yeşilırmak kapalı köy yolları olduğunu da belirterek, yapılan çalışmalarla en kısa zamanda yolların yeniden açılacağını kaydetti.

Yeşilırmak çalışmaları yerinde inceliyor

Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak çalışmaları bizzat yerinde takip ettiğini belirterek bir kez daha böyle olumsuzluklar yaşanmaması temennisinde bulundu.