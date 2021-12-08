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Evlerin Çatıları Uçtu… Ağaçlar Devrildi… Elektrik Kesintileri Yaşandı…

Şiddetli fırtına ve yağış, dün ülkenin çeşitli noktalarında hasara neden oldu. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’ın TAK muhabirine verdiği bilgiye göre dün akşam Kaleburnun’da fırtınanın hızı 114 kilometreye kadar çıktı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:54
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Evlerin Çatıları Uçtu… Ağaçlar Devrildi… Elektrik Kesintileri Yaşandı…
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Buran’ın açıklamasına göre Akdoğan, Alsancak, Boğaz, Çayönü, Dipkarpaz, Esentepe, Geçitkale, Gemikonağı, Koruçam, Gazimağusa, Salamis ve Taşpınar’da da kuvvetli fırtına vardı.

Dün en fazla yağış metrekareye 18 kilogramla Yeşilırmak’a düştü. Bunu 15 kilogramla Akdoğan; 14 kilogramla Akıncılar ve Beyarmudu; 13 kilogramla Alayköy; 12 kilogramla Dipkarpaz, Yenierenköy, Kalkanlı ve Geçitkale; 11 kilogramla Zaferburnu, Vadili, Gemikonağı, Dörtyol ve Çamlıbel; 10 kilogramla da Tatlısu, Türkeli, Kozanköy ve Ercan izledi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 14 Aralık gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmediğini açıkladı.

BAZI BÖLGELERDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’nun BRT’ye yaptığı açıklamaya göre, fırtına nedeniyle İskele merkezde maddi hasar meydana geldi. Karpaz bölgesinde bildirilen herhangi bir zarar olmadığını ifade eden Toroslu, Royal Sun sitesinde bir evin sonradan eklenen çatısının devrilerek iki araca zarar verdiğini, bazı reklam panolarının ise fırtına nedeni ile zarar gördüğünü kaydetti.

Toroslu, BRT aracılığı ile vatandaşlara çağrıda bulunarak zarar ziyan görmeleri durumunda kaymakamlığa başvurmalarını istedi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise bölgedeki durumlar ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle gece elektrik trafosunun patladığını ve uzun süre bölgenin elektriksiz kaldığını belirtti.

Zurnacılar, ilk tespitlere göre bazı ağaçların yollara devrildiğini ve Kültür Evi’nin çatısının hasar gördüğünü de kaydetti.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş’in BRT’ye yaptığı açıklamaya göre Gaziveren köyünde elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu Güneşköy, Aydınköy ve Gaziveren’in büyük bölümü elektriksiz kaldı.

ERCAN HAVALİMANI’NDA PİSTİN BİR BÖLÜMÜNDE HASAR OLUŞTU

Öte yandan elverişsiz hava koşulları Ercan Havalimanı’nda pistin bir bölümünde hasara neden oldu. Uçuşların pistin diğer bölümünden devam ettiği açıklandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hasarın giderilmesi için çalışmaların başladığı kaydedildi ve pistin tamir edilmesinin ardından uçuşların normale dönmesinin beklendiği ifade edildi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI… POLİS UYARDI…

Öte yandan polis sürücüleri yağışın yollarda yarattığı hasara karşı uyardı. Görneç-Alevkayası ana yolu, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatılırken, Gazimağusa–Lefkoşa ana yolunun birinci kilometresinde, çift şeritli ana yolun her iki tarafında su birikintisi oluştuğu uyarısında bulunuldu.

Dünyanın dört bir yanında bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle her geçen yıl daha sert fırtınalar beklendiği uyarısı yapıyor.

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