Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 25 Ocak’ta açılıyor

Unifex Fuarcılık Org. Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre, “Wedding Cyprus 2018”, 8. kez yerli ve sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Fuar gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek ziyaretçisine alışveriş yapma imkânı sunacak.

Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar sayesinde ziyaretçiler yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecek.