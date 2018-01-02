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Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 25 Ocak’ta açılıyor

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“Wedding Cyprus 2018” “8. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 25 – 28 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Parkı ve Fuar alanında kapılarını ziyaretçilere açıyor.

02 Ocak 2018 Salı 17:12
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 25 Ocak’ta açılıyor
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Unifex Fuarcılık Org. Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre,  “Wedding Cyprus 2018”, 8. kez yerli ve sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Fuar  gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek ziyaretçisine alışveriş yapma imkânı sunacak.

Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar sayesinde ziyaretçiler yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecek.

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