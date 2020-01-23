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Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile Mobilya Fuarı açılıyor

“10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı” (Wedding Cyprus 2020) ile “Mobilya Fuarı” düzenleniyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 10:27
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile Mobilya Fuarı açılıyor

“10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı” (Wedding Cyprus 2020) ile “Mobilya Fuarı” düzenleniyor.

Bugün açılacak ve 26 Ocak’a kadar devam edecek Fuarlar, Lefkoşa Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanında yer alacak.

UNIFEX Fuarcılık’ın açıklamasına göre, “Wedding Cyprus 2020”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 10. kez ziyaretçilere alışveriş yapma imkânı sunacak.

Ayrıca düzenlenecek “Mobilya Fuarı”nda sadece düğün gününe yönelik firmalar değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmalar da ziyaretçiyle buluşturulacak.

Mobilya Fuarı’nda ziyaretçiler arasından yapılacak olan çekilişte 3 Kişi 5000 TL değerinde hediye çeki kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
EvlilikFuarAçılıyorHaberKıbrıs
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