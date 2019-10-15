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Evrak sahtelemeden 1 kişi tutuklandı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da faaliyet gösteren Fıstık Net isimli İnternet Cafe’de üniversite transkripti sahteleyen zanlı Noman Ali tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ekim 2019 Salı 17:04
Evrak sahtelemeden 1 kişi tutuklandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Pakistan uyruklu zanlı Noman Ali’nin yapılan soruşturmasında 2019 yılı Eylül ayı içerisinde arkadaşları olan yine Pakistan uyruklu Lefkoşa'da sakin N.R. ve T. A.'ın ikamet izinsiz olmasını engellemek için Girne Amerikan Üniversitesi’ne sahte kayıt yaptırabilmeleri maksadıyla Yakın Doğu Üniversitesi transkriptini Lefkoşa'da faaliyet gösteren " Fıstık Net " isimli internet kafede sahteledikten sonra aranan iki kişiye verdiğini anlattı. Polis, aranan iki kişinin, sahte olarak düzenlenmiş olan transkripleri Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci kaydı için vererek tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aranan sahte mühür ve aranan iki kişinin bulunabilmesi için, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Evrak Sahteleme
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