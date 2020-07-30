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Evren: "Bayram bizlere moral olacak"

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, küresel pandemi ile hem sağlık, hem de ekonomik alanda verilen mücadelede Kurban Bayramı’nın kendilerine güç ve moral olacağını söyledi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:50
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Evren: "Bayram bizlere moral olacak"

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, küresel pandemi ile hem sağlık, hem de ekonomik alanda verilen mücadelede Kurban Bayramı’nın kendilerine güç ve moral olacağını söyledi. 

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlık personelini de ziyaret eden Evren, çalışanlar ile bayramlaştı. 

Evren Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj da yayımladı. 

Evren mesajında şunları kaydetti: 
“Kıbrıs Türkü olarak bizleri, birlik ve beraberlik içerisinde, her şart ve koşulda bir birimize bağlayan, milli ve manevi değerlerimiz olmuştur. Bizleri millet olarak, bir ve beraber kılan manevi değerlerimizden birisi olan Kurban Bayramı’nı karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim.
Kıbrıs Türk halkı olarak bayramlar milli mücadele yıllarında olduğu gibi bugün de, içinde bulunduğumuz olağan dışı süreçte, birlik ve beraberliğimizi koruyacak, dostluk ve kardeşlik duygularımızı pekiştirecektir. 
Pandemi nedeniyle bayram süresince yapılacak ziyaretlerde sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeliyiz. Hijyen kurallarına özen göstermeliyiz. Bu süreci en iyi şekilde geçirebilmek için herkesin hassasiyet göstermesi gerekmektedir.
Küresel pandemi ile hem sağlık, hem de ekonomik alanda verdiğimiz mücadelede Kurban Bayramı bizlere güç ve moral olacaktır. Bu vesileyle tüm halkımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder, sağlık dolu nice bayramlar geçirmemizi dilerim.” 

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Turizm Ve Çevre BakanıKutlu Evren
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