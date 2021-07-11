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Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi

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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Güney Mesarya Bölgesinde Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’yü ziyaret ederek, İçişleri Bakanlığının bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

11 Temmuz 2021 Pazar 21:52
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Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi

Kutlu Evren, ilk olarak Beyarmudu Belediye binasında Belediye Başkanı İlker Edip ile bir süre belde sorunları ve İçişleri Bakanlığının sorumluluk alanında olan konular hakkında istişare ederek değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Bakan Kutlu Evren, bakanlık bürokratları ile birlikte İçişleri Bakanlığının Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de yürüttüğü çalışmaları yerinde görerek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e bölge ziyaretlerinde Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, İskân Müsteşarı Gürkan Kara, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler de eşlik etti.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
Kutlu Evren
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