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Evren : “Cumhurbaşkanı Tatar, duruşu ile halkına güven vermektedir”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 5+1 Cenevre görüşmelerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğuna vurgu yaptı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 15:40
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Evren : “Cumhurbaşkanı Tatar, duruşu ile halkına güven vermektedir”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Cenevre görüşmeleri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük mücadeleler sonucunda bağımsızlığını kazandığını, bu topraklarda eşit iki halktan biri olarak var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini ifade etti.
En az Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de kendi kaderini tayin etme hakkına sahip, rüştünü ispat etmiş güçlü bir halk olduğunu kaydeden Evren, Türk tarafının iyi niyetle sürdürdüğü Federasyon tezinin hiçbir zaman GKRY Liderleri tarafından benimsenmediğinin altını çizerek, “Ocak 2017 tarihinde Crans Montana’da bu sürecin sonuna gelinmiş olduğu gerçeği tüm dünya tarafından kabul edilmiştir” dedi.
Kıbrıs sorununun 1968 yılından beridir görüşüldüğünü hatırlatan Evren, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan asla vazgeçmediğini ve Kıbrıs Türk Halkı ile ne siyasi eşitliği ne yönetimi ne de bölgesel zenginlikleri paylaşma konusunda niyetleri olmadığının ortada olduğunu belirtti.  
27 Nisan tarihinde Cenevre’de başlayacak 5+1 görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın masaya koyacağı “İki Eşit Egemen Devlet” tezinin çok önemli olduğunu söyleyen Evren, Türk Tarafının yeni tezlerle, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğini esas alarak çok daha güçlü bir şekilde masada olacağına vurgu yaptı. 
“CUMHURBAŞKANI TATAR, DURUŞU İLE HALKINA GÜVEN VERMEKTEDİR”
Evren, “Kıbrıs Türk halkını en üst seviyede temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın halkından hiçbir şeyi gizlemeden, şeffaf bir biçimde yapılacak görüşmelerde ortaya konacak her belgenin gerek muhalefet parti başkanları gerek hükümet ile gerekse de halkımızla paylaşılacak olması çok önemlidir. Bu yaklaşım egemenliğine, devletine bağlı Kıbrıs Türk Halkının hak ettiği bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın halka güven verdiğini söyleyen Evren, Cenevre görüşmelerinin akıbetinin Kıbrıs Türk Halkı açısından hayırlı olmasını temenni ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar baştta olmak üzere Türk tarafına görüşmelerde başarılar diledi.

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Kutlu Evren
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