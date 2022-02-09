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Evren: En kısa sürede olayın faillerinin yakalanacağına inanıyorum

Ülkenin sevilen hayırsever iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam saatlerinde haince pusu kurularak katledilmesinin ardından derin soruşturma devam ediyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 15:38
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Evren: En kısa sürede olayın faillerinin yakalanacağına inanıyorum
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İçişleri Bakanı Kutlu Evren yaşanan katliamla ilgili açıklama yaptı.

Kutlu Evren, “Dün akşam saatlerinde silahlı saldırı sonucu yaşamlarını yitiren iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın  faillerinin bulunması için polis teşkilatımızın başlattığı kapsamlı soruşturma devam etmektedir” dedi.

Evren açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizi derinden üzen bu hunharca saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için Polis teşkilatımız gerekli soruşturmayı titizlikle sürdürmektedir. En kısa sürede olayın faillerinin yakalanacağına inanıyor, İş insanımız Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum”.

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