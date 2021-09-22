Evren: “Güzelyurt, tertemiz çevre düzeni ile çok başarılı bir belediyecilik örneğidir"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Güzelyurt bölge ziyareti çerçevesinde önce Güzelyurt Kaymakamlık binasında Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer ve Güzelyurt Savcısı Erdinç Akyener ile bir araya geldi.

Bakan Kutlu Evren, Güzelyurt Kaymakamlığı’ndaki görüşmelerinden sonra Güzelyurt Polis Müdürlüğünü de ziyaret ederek, Polis Müdürü Zafer Zaifer’e ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Polis Genel Müdürlüğünden Güzelyurt Belediye Binasına geçen Bakan Kutlu Evren, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile burada bir süre görüştü.

Bakan Kutlu Evren'in Güzelyurt ziyareti çerçevesindeki diğer bir durağı, çağdaş donanımlarla halkın hizmetine sunulacak yeni belediye binasının inşaatı oldu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Yeni Güzelyurt Belediye Binasının inşaatını yerinde inceleyen Bakan Kutlu Evren, Güzelyurt halkının hizmetine sunulacak olan yeni Belediye Binası’nın bölge halkının daha güzel hizmetlere ulaşmasında önemli olacağını belirtti.

Bakan Kutlu Evren, "Başkan Mahmut Özçınar ile Güzelyurt Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar, ortak projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik istişare yapıldığını ifade etti.

Kutlu Evren, konuşmasının devamında "Güzelyurt, yeşili, tertemiz çevre düzeni ile çok başarılı bir belediyecilik örneğidir" dedi.

ÖZÇINAR: "BAKANIMIZIN ZİYARETİNDEN VE HER ZAMAN YEREL YÖNETİMLERİMİZE GÖSTERDİKLERİ HASSASİYET VE İLGİLERİNDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'da bölge halkının hak ettiği hizmetleri vermeye devam edeceklerini, bu amaçla yıllardır insan odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirtti. Özçınar konuşmasında "Bakanımızın ziyaretinden ve her zaman yerel yönetimlerimize gösterdikleri hassasiyet ve ilgilerinden çok memnunuz, kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Bakan Kutlu Evren, Yeni Güzelyurt Binasını yerinde inceledikten sonra Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte Cypfruvex Narenciye tesislerinde Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Burada Bakan Kutlu Evren'e, Cypfruvex Müdürü Cemal Redif tarafından kurumun geleceğe yönelik hedefleri ve tesisin yapılanması hakkında bilgi verildi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren'e Güzelyurt ziyaretleri sırasında bölge milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanı Mustafa Momin ve Bakanlık Plan Proje Müdürü Elmas Kavunoğlu'da eşlik etti.