Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Evren: Maraş’ta 'dark turizm' yapmayı düşünüyoruz

Turizm Bakanı Kutlu Evren, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın bir bölümünün halka açılmasını tarihi bir karar olarak değerlendirdi.

09 Ekim 2020 Cuma 15:42
951 Okunma
Evren: Maraş’ta 'dark turizm' yapmayı düşünüyoruz

Turizm Bakanı Kutlu Evren, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın bir bölümünün halka açılmasını tarihi bir karar olarak değerlendirdi.

Kapalı Maraş'ta halka açılan bölgelerde incelemeler yapan Evren, "Kapalı Maraş'ta 'dark turizm' (hüzün turizmi) yapmayı düşünüyoruz" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre ; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Kutlu Evren, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın bir bölümünün halka açılmasını tarihi bir karar olarak değerlendirdi. Kapalı Maraş'ta halka açılan bölgelerde incelemeler yapan Evren, "Kapalı Maraş'ta 'dark turizm' (hüzün turizmi) yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 09.10.2020 15:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Pilli : 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı
Ali Pilli : 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı
DENKTAŞ: “BENİ NEREDEYSE VATAN HAİNİ İLAN EDECEKLER”
DENKTAŞ: “BENİ NEREDEYSE VATAN HAİNİ İLAN EDECEKLER”
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Kovid -19 önlemleri eğitimi verildi
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Kovid -19 önlemleri eğitimi verildi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim