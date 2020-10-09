Evren: Maraş’ta 'dark turizm' yapmayı düşünüyoruz

Turizm Bakanı Kutlu Evren, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın bir bölümünün halka açılmasını tarihi bir karar olarak değerlendirdi.

Kapalı Maraş'ta halka açılan bölgelerde incelemeler yapan Evren, "Kapalı Maraş'ta 'dark turizm' (hüzün turizmi) yapmayı düşünüyoruz" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre ; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Kutlu Evren, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın bir bölümünün halka açılmasını tarihi bir karar olarak değerlendirdi. Kapalı Maraş'ta halka açılan bölgelerde incelemeler yapan Evren, "Kapalı Maraş'ta 'dark turizm' (hüzün turizmi) yapmayı düşünüyoruz" dedi.