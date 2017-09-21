Evren: "Muhtar maaşları için 2018 bütçesinde çalışma var"

KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren dün akşam Girne bölgesi muhtarları ile Vuni Palace Hotelde Yemekli istişare toplantısı düzenledi.

Serdar Özbek: Muhtarlara verdiğiniz değer için teşekkür ederiz.

Girne bölgesindeki sorunların masaya yatırıldığı ve tartışıldığı toplantıda ilk sözü alan Girne Bölgesi Muhtarlar Birliği Başkanı Serdar Özbekoğlu, yedi yıllık muhtarlık geçmişinde ilk defa bir İçişleri Bakanının bölge muhtarlarını bir araya toplayıp böyle güzel bir istişare toplantısı düzenlediğini belirterek Muhtarlara verdiği değer için Bakan Evren’e teşekkür etti.

Hüseyin Barbet: "Muhtarlık binaları eksikliği sıkıntıdır"

İkinci sözü alan Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet ise yapmış olduğu konuşmada Başta Bakan Evren olmak üzere gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek muhtarların en önde gelen sorunlarının maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmaması ve muhtarlık binalarının eksikliği olduğunu söyledi.

Bakan Evren: "Muhtarlık binaları ihaleye çıkıyor"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren ise yapmış olduğu konuşmada Muhtarların gerek işleyiş gerekse demokrasinin en büyük dayanakları olduğunu belirterek ilk etap muhtarlık binalarının 56 bina ile projelendirildiğini ve etap etap tüm muhtarlık binalarının gerek bina gerekse mefruşatlarının bir tamam yapılarak muhtarlara teslim edileceğini söyledi. Maaşlar konusunda ise Bakan Evren hükümetin, 2018 yılı bütçesi içerisinde bu sorunu da çözmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren 2016 yılı içerisinde ayrılan kaynağın çok olmamasına rağmen özelden alınan desteklerle de dere ıslahlarının yapıldığını ve Edremit-Karaman bölgesine iki yeni köprü kazandırıldığını söyledi.

Gece bölgenin sorunlarına yönelik fikir alışverişleri ve çözüm önerilerinin konuşulmasıyla sona erdi.