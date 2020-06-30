Evren, polis teşkilatını kutladı

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Polis Teşkilatı’nın 56’ncı kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Polis Teşkilatımızın, gerek personel gerekse de teknoloji ve teknik alt yapı eksikliklerine rağmen, kuruluşundan bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının her daim mal ve can güvenliğini korumak, asayişi tesis etmek ve turizm adası KKTC’nin güvenli bir ülke konumuna gelmesi için canla başla çalışan polislerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

Kutlu Evren, Koronavirüs salgınında elde edilen başarıda halkın sağlığını korumak amacıyla, kendi sağlığını riske atma pahasına gayretle hizmet veren Polis teşkilatının çok büyük bir rol oynadığını kaydetti.