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Evren: “Sendikalar ülkemizde önemli bir denge unsurudur”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kamu-Sen Başkan ve heyetini kabul etti.

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:45
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Evren: “Sendikalar ülkemizde önemli bir denge unsurudur”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve beraberindeki Sendika yetkililerinden oluşan heyeti kabul etti.

Nezaket ziyareti çerçevesinde geçen kabulde, Covid-19 pandemi süreci değerlendirilerek, bütün dünyada olduğu gibi KKTC kamu maliyesinde ve ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar değerlendirildi.

Bakan Evren, Kamu-Sen’i kabulünde yaptığı konuşmasında, her zaman sendikalar ile iyi diyalog ve uyum içerissinde çalışmaya gayret gösterdiğini, bu dönem de de aynı anlayışla hareket edeceğini belirtti.

“Sendikalarımız, ülkemizin demokratik yapısı içerisinde önemli bir denge unsurudur. İşbirliği ve diyalog içerisinde hareket etmek, toplumsal dengenin sağlanması açısından önemlidir” diyen Bakan Evren, özellikle Covid-19 pandemi sürecinde sendikaların ortaya koymuş olduğu katkıların önemli olduğuna vurgu yaparak, memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Hükümet olarak, pandeminin devam ettiği süre içerisinde, gerek ekonomik gerekse de sosyal anlamda, çalışanlara yönelik neler yapılabileceğini devletin imkanları ölçüsünde değerlendirdiklerini, sendika olarak da bu süreç içerisinde ortaya koyacakları işbirliği ve fedakarlığın neler olabileceği konusunda işbirliği ve diyalog çerçevesinde hareket edilebilmesinin, süreci en az hasarla atlatabilmek açısından  çok önemli olduğunu belirtti.

Bu anlamda sendikalarla kurulacak diyalog ve işbirliğinin daha da önem kazandığının altını çizen Bakan Evren, “ekonominin daraldığı bu olağan dışı dönem içerisidne, sendikalarımızın işbirliğine, diyaloğa ve karşılıklı fedakarlığa açık bir tutum içerisinde olması, pandemi sürecinin en az hasarla atlatılmasında büyük katkı sağlayacaktır” dedi. 

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da kabulde yaptığı konuşmasında, hem bir nezaket ziyareti hem de bakanlıkta yetkili sendika olması nedeniyle, Bakanlık içerisindeki sıkıntıların çözümlenmesi adına neler yapılabileceğini değerlendirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atan, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yetkili sendika olarak Kamu-Sen’in her zaman diyalog ve işbirliğine açık olduklarını,Bakanlık işleyişi açısından önemli olan personel açısından katkı konulması gereken her türlü işbirliği ve diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Atan ayrıca, Covid-19 pandemi sürecinin en iyi şekilde atlatılmasına katkı koyacak her türlü diyalog, istişare ve işbirliğine de açık olduklarını, Bakan Evren’e aktardı.

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