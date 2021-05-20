Evren: Şeyh Nazım Dergahı için alınmış bir karar

Bakan Evren, Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtladı.

Lefke’deki rahmetli Şeyh Nazım Dergâhı’na ziyarete gelenlerle ilgili bir önceki dönemde yapılan bir aylık izinlerin önünü açmak ve yasal sürece koymak amacıyla bir açılım getirildiklerini kaydeden Evren, yapılacak düzenleme ile ziyarete gelecek kişilerin dergahtan yazı alarak burada belli bir süre kalabileceklerini ifade etti.

Şeyh Nazım’ın ülkeye mal olmuş biri olduğunu ve buraya gelen kişilerin onun dergahında kaldıklarını dile getiren Evren, dergahı ikamet olarak göstererek gelenlerin orada kalarak inançlarının gereğini yapabileceklerini söyledi ve bu tüzüğün başka bir amaçla kullanılmayacağını kaydetti.

Kalacak kişilerin ülkeyi tanıyarak, gittikleri yerde tanıtacaklarını dile getiren Evren, bununla ilgili düzenlemenin de inanç turizm adı altında olması için girişim başlatıldığını belirtti.

Kutlu Evren, bu düzenlemenin daha önceki tüzükteki eksikliği gidermek için yapıldığını söyledi.