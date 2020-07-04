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Evren, Taşket Doğa Parkı’nı ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Evren’e Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Taşkent Doğa Parkı Direktörleri Yasemin Basat, Kemal Basat ile Yaban Hayat Hastanesi Başhekimi Vet. Dr. Tayfun Çanakçı eşlik etti.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 12:36
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Evren, Taşket Doğa Parkı’nı ziyaret etti

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Taşkent Doğa Parkı’nı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Evren’e Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Taşkent Doğa Parkı Direktörleri Yasemin Basat, Kemal Basat ile Yaban Hayat Hastanesi Başhekimi Vet. Dr. Tayfun Çanakçı eşlik etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi ile Taşkent Doğa Parkı arasında 4 yıl önce imzalanan protokol gereğince, Taşkent Doğa Parkı bünyesinde bulunan Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü yetkilendirilerek her türlü yaban hayvanın tedavi ve rehabilitasyonu yapılmaya başlanmıştı.

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nün çalışmaları hakkında bilgi alan Evren, ayrıca bu enstitü altında faaliyet gösteren Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Deniz Canlıları Merkezi, Yaban Hayat Barınağı, Yaban Hayat Hastanesi ve Araştırma Laboratuarı’nı da yerinde inceledi.

EVREN: “DOĞAYI KORUMA HER BİREYİN GÖREVİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Çevre Koruma Dairesi ile işbirliği içerisinde çalışan kurumun tüm adada tek, yakın coğrafyamızda sayılı tesislerden biri olduğunu söyleyerek, uzman kadrosu ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren kuruma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Evren, Taşkent Doğa Parkı’ndaki Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminerlerin gençlere çevre ve doğa bilinci kazandırılması yanında ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar açısından da önemli olduğunu belirtti.

Bakan Evren, Taşkent Doğa Parkı’nda bulunan yaban hayvanı rehabilitasyonu, habitat restorasyonu, bitkisel üretim ve çevre eğitimi gibi birçok farklı alanlardaki çalışmaların halkın iştirakine açık olarak yapılmasının çok önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Çevreyi ve doğayı korumanın tüm toplumdaki her bireyin görevi olduğunu anlatan Evren, Taşkent Doğa Parkı’ndaki bu fırsatın herkes tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, ülkenin geleceğine yönelik atılan adımlara destek olacaklarını ifade eden Evren, Taşkent Doğa Parkı’nın kamu yararı için yapmış olduğu bu büyük yatırımım takdire şayan olduğunu söyleyerek, duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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Taşket Doğa ParkıTurizm Ve Çevre BakanıKutlu Evren
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