Evren: “Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olması en büyük şansımızdır”

Kutlu Evren Seçim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili adayı Kutlu Evren 23 Ocak seçimleri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Evren, UBP’nin, güçlü kadroları, 20 bine yaklaşan üyesi ve örgütlü yapısı ile 46 yıldır halkın en fazla güvendiği, en büyük kitle partisi olduğunu vurgulayarak, halkın sorunlarının çözüm adresinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu, bu gerçeğin de herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

“İSTİKRARSIZ HÜKÜMET MODELLERİYLE İLERİYE GİTMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Siyaset kurumunun saygınlığına yakışmayan tartışmaların, kavgaların, ülke gerçeklerinden uzak söylemlerin topluma hiçbir faydasının olmadığını ifade eden Kutlu Evren, şöyle konuştu:

“Zor bir dönemden geçiyoruz, vatandaş sorunlarının çözümünü bekler, laf değil, hizmet bekler. Bugünkü meclis aritmetiğinden kaynaklı, istikrarsız hükümet modelleriyle ileriye gitmemiz mümkün değildir. Kısır kavgalarla işlemez bir meclis yapısı yerine, güçlü, istikrarı yakalamış bir iktidarla, büyük emeklerle başlatılan projelerin tamamlanması, halkın sıkıntılarına cevap verecek düzenlemelerle, ekonomik çarkların yeniden dönmesini sağlayacak, halkımızın özlediği, güven duyacağı bir hükümet kurarak, bu sıkıntılı dönemi atlatacağımıza inancım tamdır. Ulusal Birlik Partisi memleket demektir, hizmet demektir.”

“ESAS OLAN LAF ÜRETMEK DEĞİL, YAPILAN İŞLERLE TOPLUMA HİZMET ETMEKTİR”

Her zaman ekip çalışmasına inandığını ifade eden Kutlu Evren, “Güçlü kadrolarımız, devlet deneyimimiz ile halkımızın sıkıntılarını aşacak adımları atmaya devam edeceğiz. Her zaman laf değil, yapılan işlerle topluma hizmet etmeyi merkeze alan bir anlayışla devletimize, insanımıza sahip çıktık. 23 Ocak’tan sonra da bu böyle olacaktır. Esas olan laf üretmek değil, yapılan işlerle topluma hizmet etmektir” dedi.

KKTC’nin dört bir köşesinde yaptıkları ziyaretlerde, her bölgede vatandaşın, çok parçalı, 4 yılda 4 farklı hükümet ve kısır tartışmalarla zaman kaybetmek istemediğini, sorunlarının çözümü için istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu söylediğini ifade eden Kutlu Evren, “Görüyor ve inanıyoruz. Halkımız, 23 Ocak’ta Ulusal Birlik Partisi’ni tek başına iktidara taşımak yönünde güçlü ve kararlı bir iradeyi sandığa yansıtacaktır” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN KIBRIS TÜRKÜ’NÜN YANINDA OLMASI EN BÜYÜK ŞANSIMIZDIR”

Gerek Covid-19 pandemisi ile mücadelede, gerekse de ekonomik anlamda sıkıntı yaşanılan dönemlerde her zaman Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu, karşılıksız destek verdiğini belirten Kutlu Evren, “Küresel anlamda hem ekonomik, hem de sağlık alanında ciddi krizlerin yaşandığı, bir çok ülkenin aşı bulamadığı, kaynak sorunu yaşadığı bir dönemde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’ne destek olmaya devam etmektedir. Bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Devletimizin daha da güçlenmesi, vatandaşımızın refahının istenilen düzeye çekilmesi için cesur ve kararlı adımları atacak, güçlü bir hükümet kuracağız. Geçmişte de çok zor günlerden geçtik. Bugünleri de hep birlikte atlatacağız. Halkımız çok iyi bilmektedir ki, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olması en büyük şansımızdır” dedi.

Yeni yıla sayılı saatler kala tüm vatandaşların yeni yılını da kutlayan Bakan Kutlu Evren, şöyle devam etti:

“Yeni yılda, Kıbrıs Türkü, bu sıkıntılı günleri de aşacaktır. Hep birlikte, gönül gönüle halkımızla yürümeye, her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza, yeni yılda aileleri ile geride bıraktığımız yıldan daha güzel, daha refah, sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim.”