Evren: UBP, 46 yıldır ülkemizin en örgütlü ve en güçlü kitle partisidir

Evren, mesajında, “Bugün, Kıbrıs Türk Halkı’nın ulusal karakter ve bütünlüğünü, Anavatan ile tarihsel köklere dayanan gönül bağının güçlenmesini, Türk toplumunun Kıbrıs’ta tutunma ve yücelme kavgasının vazgeçilmezliğini şiar edinmiş, vatan ve insan sevgisini odağına alan partimizin 46. kuruluş yıldönümünü ilk günkü heyecan ve gururla kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Evren, “UBP, Kıbrıs Türkü’nün ulusal karakteri, devlete bağlılığı ve halkına güveni sayesinde 46 yıldır ülkenin en örgütlü, en güçlü kitle partisidir” diyerek, “güçlenen örgütleri, 20 bine yakın üyesiyle bugün de iktidarın en güçlü adayı olarak halkın hizmetinde olduğunu” vurguladı.

“3. Cumhurbaşkanımız ve Eski Genel Başkanımız Derviş Eroğlu başta olmak üzere partimizin her kademesinde görev almış, almakta olan tüm üyeleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diyen Evren, Kurucu Cumhurbaşkanı ve Kurucu Başkan Rauf Raif Denktaş, Eski Genel Başkanlar Nejat Konuk, Osman Örek, Mustafa Çağatay, İrsen Küçük ve Genel Sekreter Salih Miroğlu’nu rahmet ve saygıyla andığını kaydetti.

Evren, “Kıbrıs Türk Halkı’nın refahı, huzuru, özgürlüğü ve devletimizin payidar olması için yılmadan çalışan tüm Ulusal Birlik Partili kardeşlerime ve gönüldaşlarımıza sağlık ve esenlikler diler, Partimizin kuruluşunun 46. yıldönümünü en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.