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Evren: "Ülkemizin böyle bir yatırıma ihtiyacı vardı"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmelerini BRT Ankara bürosuna değerlendirdi...

26 Eylül 2017 Salı 18:16
Evren: "Ülkemizin böyle bir yatırıma ihtiyacı vardı"

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ,Ankara’da temaslar yapan İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i Çankaya Köşkü’ndeki makamında kabul etti.

Görüşme, görüntü ve fotoğraf almasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, başbakan yardımcısı Bekir Bozdağve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmelerini BRT Ankara bürosuna değerlendirdi.

Bakan Evren, geçen yıl Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MOBESE kamera sistemi ile yapılan çalışmalar sonucunda protokol imzaladıklarını belirterek, çalışmalara en yakın zamanda başlanacağını söyledi.

Evren, “hem iç güvenlik hem dış güvenlik konusunda bütün çağdaş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de böyle bir yatırıma ihtiyaç vardı. Bu, tamamen hibe programı çerçevesinde Anavatanımız tarafından bize sağlanan bir imkandır”dedi.

Bakan Evren, Türkiye Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ ile geçen yıl yapılan temaslarda 8 - 10 yıldan beri çözümlenemeyen cezaevi konusunda bir protokol imzaladıklarını hatırlatarak çok yakında o konu ile ilgili çalışmalara da başlanacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 18:21
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