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Evrensel Çocuk Hakları Derneği: "İnsanlık onuruna yakışmayan bu uygulama derhal iyileştirilmeli"

09 Temmuz 2019 Salı 16:19
Evrensel Çocuk Hakları Derneği: "İnsanlık onuruna yakışmayan bu uygulama derhal iyileştirilmeli"

Evrensel Çocuk Hakları Derneği, savaş ve zulüm nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan 50 mültecinin Ercan Havalimanı’na sığındığını kaydederek, “Bakanlıkların konuyla ilgili yaşadığı yetki karmaşası nedeniyle 20 kişilik bir alanda 50 kişi insani olmayan koşullarda barınmaya çalışıyor”dedi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Aralarında hamile kadın ve çocukların da olduğu 50 kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçişini müzakere edemeyenler, mültecileri Türkiye’ye göndermeyi planlamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Böyle bir adımın atılması halinde mültecilerin yaşadıkları zor durumun şiddetleneceği ve mağduriyetlerinin katlanacağı belirtilen açıklamada, ülkelerini terk etmek zorunda kalıp KKTC’ye sığınan ve şu anda hijyenik olmayan, beslenme açısından yetersiz, yatacak yer sayısı sınırlı, banyo ve tuvalet ihtiyaçları açısından kapasitenin çok altında, havasız ve sağlığı riske sokan bir ortamda tutulan mültecilerin, gittikçe zorlaşan bu durum karşısında yardım beklediği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası sözleşmeler tahtında insani yaşam koşullarının ve ihtiyaçların derhal sağlanması ve hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince, çocuğun yüksek yararı ilkesi, sağlık hakkı, barınma hakkı gibi en temel haklarının şu anda ihlali söz konusudur. Cumhurbaşkanlığı geç de olsa konuyu gündemine almıştır. Bunun takipçisi olacağımızı ve ülkemizdeki bu vahim durumun önüne geçilmesi için çalışacağımızı bildiririz. Bu duruma sessiz kalmayacağımızı, her halükârda insanlık onuruna yakışmayan bu uygulamanın derhal iyileştirilmesi ve yetkili makamlar tarafından önlem alınması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.” 

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Anahtar Kelimeler:
EvrenselçocukHakHaebrKıbrıs
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