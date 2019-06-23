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Evrensel Hasta Hakları Derneği “Hak İzleme Eğitimi” Düzenledi

23 Haziran 2019 Pazar 13:00
Evrensel Hasta Hakları Derneği “Hak İzleme Eğitimi” Düzenledi

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) tarafından uygulanan “Hastanın Sesi II Projesi” kapsamında “Hak İzleme Eğitimi” düzenlendi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ve Evrensel Hasta Hakları Derneği tarafından uygulanan “Hastanın Sesi II Projesi” kapsamında düzenlenen  eğitim, 19-20 Haziran tarihleri arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye’nin, Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener tarafından verildi.

Eğitimde; katılımcılara, bir sivil toplum kuruluşunun hak izlerken nelere dikkat etmesi gerektiği, toplantı verilerinin nasıl raporlayacağı ve bu raporları savunuculuk ve lobicilik aktivitelerinde nasıl kullanacağına ilişkin bilgiler verildi. 

Evrensel Hasta Hakları Derneğinin Küçük Kaymaklı’daki dernek binasında gerçekleştirilen eğitime, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs, Mülteci Hakları Derneği, Evrensel Çocuk Hakları, Barolar ve Gardiyanlar Birliği, Feminist Atölye, Sivil Alan, Lefkoşa Kadın Sağınma Evi proje sorumluları yanında hak temelli örgütler katıldı.

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Evrensel Hasta Hakları DerneğiHak İzleme EğitimiHaberGündemKıbrıs
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