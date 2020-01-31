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Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık Bakanlığı’ndan aydınlatıcı açıklama talep etti

(EHHD, Coronavirus ailesine ait bu yeni virüsle mücadelede konusunda Sağlık Bakanlığı’nın aydınlatıcı açıklama yapmasını talep etti.

31 Ocak 2020 Cuma 13:00
Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık Bakanlığı’ndan aydınlatıcı açıklama talep etti

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Coronavirus ailesine ait bu yeni virüsle mücadelede konusunda Sağlık Bakanlığı’nın aydınlatıcı açıklama yapmasını talep etti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısının bugün itibariyle 213, kesinleşmiş vaka sayısı da 9,821’e yükselirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi’nin ilk raporlarında salgının küresel aciliyet içermediğini söylese de, dün yapılan açıklamada yanıldıklarını ifade ederek, salgının küresel aciliyet içerdiğini ilan ettiklerine işaret edildi.

2020’nin ilk günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgının kısa sürede 20 ülkeye sıçradığı, ülkemizde henüz bir vaka tespit edilmemiş olmasının ise memnuniyet verici olduğu belirtilen açıklamada, salgınla ilgili gerek Güney Kıbrıs, gerekse Türkiye’nin, bir dizi koruyucu önlemi hayata geçirdiklerini duyurdukları kaydedildi.

“Ne var ki, DSÖ’nün yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki, semptomlar ortaya çıkmadan da hastalığın bulaşabileceğinden şüphe edilmektedir.  Açıklamada, Coronavirus ailesine ait bu yeni virüsle mücadelede, sadece koruyucu önlemler almanın yetmeyeceği, olası vakalar konusunda ülkelerin hazırlıklı olması gerektiği vurgulanmaktadır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünyada çevresel koşullar hızla değişirken ve iklim değişikliği daha önce öngörülemeyen salgınlara gebeyken, ülkemizde olası salgınlarda yeterli sağlık hizmeti olup olmadığı konusunda endişe taşımaktayız. Bilinen mevsimsel salgınlarda bile ilaç ve altyapı yetersizliği söz konusu iken, ortaya çıkabilecek ölümcül salgınlar için de bir an önce önlem alınmasını, eğer gerekli önlemler alınmış ve olası bir ölümcül salgına hazır durumdaysak da, kamuoyunda endişe uyandıran bu konularda Sağlık Bakanlığı’nın aydınlatıcı açıklama yapmasını şiddetle talep ederiz”.

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