Künye
Kıbrıs 39
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik’e Derhal Filtre Takılmasını İstedi

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik Santrali’nde kullanılan düşük kaliteli yakıtın, halk sağlığını etkileyen çevre kirliliği yarattığını kaydederek santrale derhal filtre takılmasını istedi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 16:05
21 Okunma
Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik’e Derhal Filtre Takılmasını İstedi

Dernek yaptığı açıklamada, “Teknecik Santrali’ne halen filtre takılmaması bir utançtır, santralin çevreye verdiği zarar bir cinayettir” ifadelerine yer verdi ve yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, insan haklarının sağlıktaki karşılığı olan hasta haklarının, yasal mevzuatının halen yapılmamasından duyulan üzüntü de ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplum sağlığını korumak devletlerin ve hükümetlerin anayasal yükümlülüğüdür. Hasta hakları kapsamında Koruyucu Önlemlerin Alınması Hakkı genel olarak 3 başlık altında toplanır; birincil önlem sağlık etkileri ortaya çıkmadan önce müdahale etmek, ikincil önlem hastalıkları en erken zamanda belirlemek için tarama ve üçüncü önlem ise hastalığı teşhis sonrası yavaşlatmak veya durdurmak için yönetmektir.”

Açıklamada, “Ülkedeki çevre kirliliği, atık suların denizlere dökülmesi, asbestli borulardan su kullanımına devam edilmesi, CMC atıklarının hâlâ duruyor olması ve özellikle son günlerde sosyal medyada da tepkilere yol açan Teknecik Santrali’nden çıkan dumanın”, toplum sağlığını ciddi bir biçimde tehdit etmekte olduğu belirtildi.

Yapılan baskılara rağmen yetkililerin bu konuda denetim gücünü göstermekten kaçındığı ve yaptırım uygulamadığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Toplum sağlığını korumakla yükümlü olan devlet ve hükümet yetkilileri, görevlerini yerine getirmeyerek hastalıklara davetiye çıkartmaktadır.

Bir kez daha yetkilileri, Koruyucu Önlemlerin Alınması hakkını ihlal etmekten vazgeçerek toplum sağlığı için önlem almaya, alınan yakıtın kalitesini denetlemeye ve Teknecik Elektrik Santrali’ne  derhal filtre takılması için adım atmaya çağırıyoruz.

Çevre ve hasta hakkımızın korunmasını ve sağlığa hak temelli bir yasal zemin oluşturacak olan ‘hasta hakları yasa tasarısının’ yasalaşmasını talep ederiz. En başta hasta ve hasta yakınlarına, genelde de tüm topluma bizi yönetenler üzerinde hep birlikte baskı oluşturabilmek için birlikte harekete geçmek için açık çağrıda bulunuyoruz.” 

Son Güncelleme: 05.08.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
Teknecik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Haziran’a Kadar Olan Borçlar 13 Ağustos’a Kadar Kapatılmalı
30 Haziran’a Kadar Olan Borçlar 13 Ağustos’a Kadar Kapatılmalı
Girne'de feci trafik kazası!
Girne'de feci trafik kazası!
El-Sen, iki Kıb-Tek çalışanının darp edildiğini bildirdi ve saldırıyı kınadı
El-Sen, iki Kıb-Tek çalışanının darp edildiğini bildirdi ve saldırıyı kınadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim