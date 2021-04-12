Evrodolar, aşı, para ve koyunlar!

İngiltere'de İslam alimleri ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, ülkedeki Müslümanlara orucun Covid aşısı yaptırmalarına engel olmaması çağrısında bulundu.

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Türkiye'de de diyanet aşı olmanın orucu bozmayacağı fetvası verirken, elbette ve de kesinlikle bu görüşe karşı çıkanlar da var.

“Aşı orucu kesin bozar” diyenler bayağı fazla…

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BBC bu konuda bir haber yayınladı ve İslam'a göre gündoğumu ve günbatımı arasında tutulan oruçta "vücuda herhangi bir şeyin girmemesi" gerektiğine dikkat çekti.

Aynı haberde görüş belirten Leeds kentindeki imam Qari Asım, aşının kan akışı yoluyla değil, kas üzerinden vücuda girmesi ve besleyici olmaması nedeniyle orucu bozmayacağını söyledi.

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İslam’da ne yazık ki “yobazlık” seviyesi geriye doğru gittikçe, bırakın aşığının orucu bozum bozmayacağı “kafa”sını; “virus bile yok, bizi kandırıyorlar; virüsten korkmuyoruz bir tek Allah’tan korkuyoruz” diyenlere de rastlıyorsunuz…

Hem de çok!

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Çok sayıda “ilim” insanının bu konuda görüş belirtmesi dikkat çekerken, aynı ülkede, ne yazık ki, koronavirüs testi pozitif çıkan ve yatağa düşen kişiye, geçmiş olsun ziyaretine bile gidilebiliyor…

Sonra da haliyle 25 milyon İstanbul’da neredeyse bulaşmayan da kalmıyor!

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Bu arada, bizde de YDP kurultayına, “ev karantinasında kalması gereken” kardeş, gidiyor!

Ne biçim bir ruh haliyse!

Nasıl bir “akıl”sa!

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Öte yandan, milli dizinin kahramanlarından birinin sevgilisi, ülkeye karantinasız giriyor, çıkıyor ve “aşk pozları” da medyada gözümüze gözümüze sokulup, “evrodo Kıbrıslılar” dercesine endam ediliyor…

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Haliyle Dr. Bülent Dizdarlı huylanıyor ve hükümetin “Sürü Bağışıklığı” politikasını benimsendiğini söyleyerek, "Bu saatten sonra hükümetin ne yaptığına ya da yapmadığına takılmadan kendimizi korumalıyız…" diyor…

Doktor haksız mı?

Bence değil!

Herkes kendini korusun!

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Evrodo muyuz hakikatten?

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Evrodo nedir?

Aslında “evrodo”nun ne olduğunun tam anlamına girmek yerine, “bizden olmayan” demektir, diye yorumlamak daha kolay sanırım…

“Bizden değilsiniz!”…

Peki nesiniz?

Evrodo!

-*-*-

Bizden olmayanlar: Evrodolar!

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Mesela Kıbrıs sorunu!

Kimler karar verecek veya kimler referandumda oy kullanacak!

E haliyle “biz”!

Peki “evrodolar”?

Onlar evrodo!

Evrodoların hakkı yok!

Bitti o hak!

“Bir zamanlar vardı” belki!

Ama artık, “Bir zamanlar Kıbrıs…” var!

-*-*-

YDP’nin “yeniden” genel başkanı olan Erhan Arıklı, sabahları uyandığı zaman sigarasını gözümüzde söndürecekti!

Ondan vazgeçti aslında…

Sabah uyandığında bizi kum torbası olarak kullanmaya gerek duymuyor artık!

-*-*-

Sevgili Arıklı’ya göre, sonuçta hala Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde ciddi sayıda “Linobambagi” var!

Sadece Arıklı’ya göre değil ki!

Bir çok “Türk” siyasetçi veya “karıştıran”a göre, bir türlü “kendileri gibi olmayan” önemli miktarda “Linobambagi”miz bulunmaktadır!

-*-*-

Kimlerdir bunlar?

Bunlar, işte “evrodo”lardır!

“Bizden olmayanlar” sınıfındakiler…

-*-*-

Kafatası ölçerek bulabilirler mi kimin Linobambagi olup olmadığını?

Gerek yok!

“Evet efendim” demeye alışanlar ve hep bunu diyenlerde sorun yoktur!

Ama ya “evrodolar”?

Onlar “evet efendimci” olamadılar bir türlü!

-*-*-

İşte sorun oradadır!

Onlar sorunludur!

-*-*-

Onlar eleştiriyor.

Eleştirmeyeceksiniz!

Evrodo be bunlar!

Yazıyorlar da!

Yazmayacaksınız!

-*-*-

Hele Kıbrıs sorununun çözümü mü?

Asla istemeyeceksiniz!

Evrodo değilseniz, “hep ve her zaman memnun olacaksınız!”

Hep beğeneceksiniz!

-*-*-

Film mi yaptılar?

Asla eleştirmeyeceksiniz!

Alkışlayacaksınız!

Baş artisti sevgilisini getirtecek, karantinaya girmeyecek, ama biz çocuğumuzu getiremeyeceğiz; karantinaya girecek!

Sonra bu hükümetten medet umacaksınız!

-*-*-

Gala meselesine yere kadar eğilerek izin verecekler!

Hatta tam doğrusunu yazayım, kimse izin mizin almadı ki!

O gala, izin alınmadan yapıldı!

Kimseye de sorulmadı!

“Sorulmuş gibi” yapıldı o kadar!

-*-*-

Ne yapacaksınız?

“Ne güzel film be; işte tarihimiz!” diye övgüler dizeceksiniz!

-*-*-

Aşı mı?

Sormayacaksınız!

Para mı?

Asla yazmayacaksınız!

Veya “geldi, hep geliyor” diyeceksiniz!

Suçlayacaksanız da (gerçi hak ediyorlar) bizimkileri suçlayacaksınız!

-*-*-

Evrodyuz!

Ve Linobambagi!

İki kelime ile “bizden olmayan” demek…

Başka iki kelime ile “kanı bozuk” demek…

Ve tek kelime ile “düşman!” demek…

-*-*-

Yaz bizdensin canım, ya da onlardan!

Sonuçta onlardansan, evrodusun veya işte Linobambagisin!

Bizden değilsin!

-*-*-

Bre bunun adı faşizm!

Bu faşizmdir!

“Sus evrodo! Otur yerine! Ya da git Güney’e!”…

-*-*-

Tehlike mi?

Tehlike, evet tükeniyoruz!

Yolumuz Cenevre yolu; yürüyoruz!

Cenevre’den bu gidişle bir şey çıkmayacak!

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Geri döneceğiz; Dünya daha da dışlayacak!

Dünya’ya, AB’ye ve ne yazık ki Rumlara göre de daha çok, daha fazla “evrodo” olacağız!

Ve film bitecek!

-*-*-

Mutlu son değil tabii ki!

Last Mohikans gibi bir şey işte!

-*-*-

Bir zamanlar Kıbrıs’ın sonu!

Alın size “Şimdiki zaman Kıbrıs!”

Yazık mı?

Elbette yazık!

Çok yazık!

-*-*-

Bugün yeni bir açılım var; adı da “Kapalı”…

Hayırlısı!

Sahi aşı gelecek mi?

Para gelecek mi?

Sayın Başbakan koyunlar geldi mi?