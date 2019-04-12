Evsiz zanlı cezaevine gönderildi

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(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da cep telefonunda konuşurken trafik polisi tarafından durdurulan ve şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan üst aramasında, tasarrufunda üç buçuk gram uyuşturucu madde bulunan zanlı Hamdi Ayın, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, 10 Nisan’da saat 14.25’de Lefkoşa’da Trafik Şubesi ekibi tarafından ZLU 230 plakalı aracı seyrederken cep telefonunda konuşan zanlı Hamdi Ayın’ın durdurulduğunu belirtti. Dümenci, zanlının hareketlerinden şüphelenildiğini ve üst aramasında tasarrufunda üç gram 710 miligram ağırlığında hintnkeviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.Dümenci, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu maddeyi tespit edilemeyen bir kişiden 200 TL karşılığında satın aldığını belirtti.

Dümenci, çalışma izinli olan ve 6 Nisan’da işten durdurulan zanlının 3,4 gündür kiralık araçta kaldığını söyledi. Dümenci, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.