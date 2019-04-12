Evsiz zanlı cezaevine gönderildi

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(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da cep telefonunda konuşurken trafik polisi tarafından durdurulan ve şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan üst aramasında, tasarrufunda üç buçuk gram uyuşturucu madde bulunan zanlı Hamdi Ayın, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Dümenci, çalışma izinli olan ve 6 Nisan’da işten durdurulan zanlının 3,4 gündür kiralık araçta kaldığını söyledi. Dümenci, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.