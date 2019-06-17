Evsizler Girne'yi Mesken Tuttu

Turizmin başkenti olarak anılan Girne’de çok sayıda insan sokakta uyuyor.

Haber Kıbrıs'a fotoğrafları ulaştıran vatandaş Girne Kalesi'nin arka tarafında yerde yatan insanlar için yetkililerin bir çare bulmasını istedi.

Kalacak yeri olmayan insanlar Girne Kalesi'nin arkasını ve parkları mesken tuttu.

Hava sıcaklığının yükseldiği bugünlerde parklarda ve bahçelerde uyuyan insanların kış aylarında nerede kalacakları ise büyük bir soru işareti...

Sokakta yaşamının hem kendileri hem de çevre için doğru olmadığını belirten vatandaşlar yetkililerden bir an önce evsizler için önlem almasını istediler

KAYNAK:HABERKIBRIS