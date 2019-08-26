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Evsizler sokakta, vatandaş huzursuz!

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:17
Evsizler sokakta, vatandaş huzursuz!

Lefkoşa Surlariçi'nde sokakta yaşayan evsizler vatandaşlara huzursuzluk veriyor.

Vatandaşlar yetkililerin çare bulmasını istiyor.

(haberkıbrıs)

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Son Güncelleme: 26.08.2019 10:26
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberVatandaşOKAKEVSİZ
Yorumlar
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dervis 2019-08-26 11:00:26

fellahlar ulkesi kktc..goruntu geri kalmis orta dogu ulkesi..yikik dokuk, etraf cop dolu..yasasin kktc ve onu yoneten kerameti kendinden menkul ne idugu belrisiz, hcibir ise yaramayan kasaba politikacilari..

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. 2019-08-26 12:21:13

turizim patlaması. emeği geçenlerin ellerine sağlık.

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Ahmet 2019-08-26 14:47:08 @.

Süperdi ..

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BOB MARLEY 2019-08-26 15:05:48

daha bunlar eyi günlerimiz 5-10 sene sonra gene görüşeceğiz

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