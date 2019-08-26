Evsizler sokakta, vatandaş huzursuz!

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
fellahlar ulkesi kktc..goruntu geri kalmis orta dogu ulkesi..yikik dokuk, etraf cop dolu..yasasin kktc ve onu yoneten kerameti kendinden menkul ne idugu belrisiz, hcibir ise yaramayan kasaba politikacilari..
turizim patlaması. emeği geçenlerin ellerine sağlık.
Süperdi ..Beğen (0) Beğenmedim! (0)
daha bunlar eyi günlerimiz 5-10 sene sonra gene görüşeceğiz