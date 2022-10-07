Extacy hapla yakalandı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.10.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.A.(E-27)’nın kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.