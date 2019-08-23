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Eyene hükümsüz tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da cüzdan bulup içindeki parayı alarak attığı tespit edilen ancak gerçek ismi tasarrufunda bulunan kimliğin ona ait olmadığı için ismi yeni tespit edilen zanlı Emmanuel Eyene dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:13
Eyene hükümsüz tutuklu kalacak

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Özgür Sunalp, 14.08.2019 tarihinde saat 08.25 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağının içerisinde Mağusa'da sakin Pembe Mütela'ya ait para cüzdanını bularak içerisindeki 120 Euro nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 21.08.2019 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu ve zanlının tasarrufunda bulunan  Raymond Belinga adına ıstar olunan Fransa Kimlik kartının KKTC'ye kara ve hava limanlarında herhangi bir girişinin bulunmadığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının kaldığı pansiyonda evinde yapılan aramada zanlı Emmanuel Eyene adına olan Kamerun pasaportunun bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Hükümsüz
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