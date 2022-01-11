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Eylem askıya alındı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) polikliniklerde başlattığı eylemlerini sonlandırdıklarını duyurdu

11 Ocak 2022 Salı 22:20
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Eylem askıya alındı
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) polikliniklerde başlattığı eylemlerini sonlandırdıklarını duyurdu. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından gerekli adımların atılmaya başlamasıyla eylemin askıya aldığını duyurdu

Senikadan yağılan açıklama şöyle;

27 Aralık 2021’ de başlayan eylemlilik sürecimiz devam etmekteyken, geçtiğimiz hafta sayın başbakanın sendikamıza yaptığı görüşme daveti ile başbakanlıkta kendisi ile görüştük. Sayın başbakanın talep ve sorunlarımızın çözümüne yardımcı olmak adına, girişimde bulunarak yaptığı görüşmeler neticesinde teknik kurulun çalışmaya başlaması, mali konuların maliye bakanlığı ile görüşülmeye başlanması ve devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlerin yemek sorununa çözüm bulunması nedeniyle 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren poliklinik yapmama eylemimizi askıya aldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz.

Sağlık bakanlığı ile diyalog yolu ile çözüm bekleyen sorunlarımız halen devam ettiğinden ötürü diğer eylemlerimiz devam etmektedir.

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