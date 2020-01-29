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Eylem: "Bakanlık siyasi kaygılarla politikalar sürdürmekten vazgeçmeli"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem açıklama yaptı

29 Ocak 2020 Çarşamba 15:40
Eylem: "Bakanlık siyasi kaygılarla politikalar sürdürmekten vazgeçmeli"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının öğretmen alımlarında “partizanca gibi görünen adımlar attığını” iddia etti. Eylem, Bakanlığa siyasi kaygılarla politikalar sürdürmekten vazgeçmesi çağrısında bulundu.  
Eylem yaptığı yazılı açıklamada Bakanlığa şu soruları yöneltti: 
“Okullarımızda seçmeli ders açma öğretim yılı başında yapılır ve öğrencilere ders seçme hakkı verilir. Tüm programlar da buna göre yapılır. Öğretim yılı ortasına geldiğimiz bu günlerde seçmeli bir ders için neden kadro artırımı yapılmış ve öğretmen alımı yapılmıştır? 
 Neden bu seçmeli ders seçilmiş, diğer seçmeli ders branşları da seçilip atama yapılması düşünülmemiştir?  Tüm okullarda öğrenciler seçmeli derslerini seçmiş, programlar ona göre yapılmış, öğretmen kadroları da ona göre planlanmış iken hangi okul veya okullarda ders programları ve seçmeli dersleri kaos yaratacak şekle dönüştürülüp bu yeni atamaların görev yapması sağlanacaktır?  
Bakanlığın seçmeli derslerle ilgili, özellikle yabancı dil seçmelileriyle ilgili olması gereken ilke, kriter ve hedefi var mıdır? Olsaydı bu çerçevede planlama yapılması, müfredat ve kadroların ona göre belirlenmesi gerekmez mi?  Bu öğretim yılı başından beri eksik olan bazı kadroların ataması yapılmamışken, atama bir seçmeli derse ve bunun yanında başka bir branşa yönelik yapılmıştır. Buna ihtiyaç var mıdır? Varsa nerededir?”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının nakillerde ve ihtiyaçların belirlenmesinde sendikayla yasa gereği istişare etmek zorunda olduğunu belirten Eylem, “Bu istişare yapılmadan keyfice sadece bazı branşlarda gizlice yapılan bu kadro artırımları siyasi yatırım olarak görünmektedir” iddiasına bulundu.
“Atama bekleyen öğretmenlerimiz sırada beklerken bir taraftan TC'den öğretmen görevlendirmesi, diğer taraftan planlama yapılmadan partizanca yapılan atamalar adaletsizlik yaratmaktadır. Bu kabul edilebilir değildir.” diyen Eylem,  Bakanlığın tüzükler, yasalar, okul yapımı ve altyapıların tamamlanması, kantinler ve taşımacılıkla ilgili sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti. 
Eylem, sendikanın eğitimde yaşanan tüm sorunlara tarafsız, eşitlik ve adaleti gözetecek çözümler üretmek için, toplumu, çocukları ileriye taşıyacak nitelikli, kamusal eğitimin geliştirilmesi için desteğe hazır olduğunu vurguladı. 

Son Güncelleme: 29.01.2020 15:42
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberBakanlıkEğitimEylem
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