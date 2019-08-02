Eylem Lefkoşa’ya taşındı

Karpaz halkının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla dün Lefkoşa’ya başlatılan ancak bir kişinin rahatsızlanması nedeniyle Çayırova’da sonlandırılan yürüyüşe bugün Lefkoşa’da devam edilecek…
Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle eylem şeklinde değişikliğe gidildi.
“Başka Karpaz Yok”eylemi bugün Lefkoşa’da İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık önünde gerçekleştirilecek..
Eylem için Yenierenköy Belediyesi önünden ve Ziyamet/Gelincik Dörtyol kavşağından saat 06:45’de otobüs kaldırıldı.
(BRT)