Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116550
ALTIN
158.812
DOLAR
3.7367
STERLİN
5.0687
EURO
4.5066
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Bu sene grip çok bulaşıcı!
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden 1’ini miyop yapacak
Akıllı ekranlar, her 2 kişiden...
Çocukları zehirliyordu toplatılıyor!
Çocukları zehirliyordu toplatılıyor!
Gelin ayakkabısı seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Gelin ayakkabısı seçerken dikkat
Pizza kilo yapmaz, öyle olsaydı İtalyanlarda kilo sorunu olurdu
Pizza kilo yapmıyormuş!
banner34

Eylem: "Öğretmenleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar"

banner35

KTOEÖS, 8 Ocak’ta eğitime bir gün ara verilmesinin öğretmenin talebiymiş gibi gösterilip itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydederek, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

05 Ocak 2018 Cuma 12:54
Eylem: "Öğretmenleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar"
banner10

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 8 Ocak’ta eğitime bir gün ara verilmesinin öğretmenin talebiymiş gibi gösterilip itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydederek, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda,  öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki söylem ve uygulamaların daha da arttığını ileri sürerek, “Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasaların çıkarılması ve öğretmenlerin sosyo-ekonomik statüsünün geriletilmesi de bu yönde yapılan çalışmaların bir parçasıdır” dedi.

Eylem, okullara kurulacak olan sandıklar ve seçim güvenliği göz önünde bulundurularak hükümetin ürettiği söz konusu kararın sanki öğretmenin talebiymiş gibi gösterilip öğretmene saldırılması ve eğitimde yaşanacak kayıplardan sorumlu tutulmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

 Eylem, “Halka yeterince anlatılmamış, ilk kez uygulanacak bir seçim sistemiyle erken seçim kararı alanların gerekli planlamayı yapması ve gereken tedbirleri önceden alması gerektiği gerçeği ortada dururken bazı medyatörlerin ve bazı kesimlerin öğretmene saldırmasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP adayları bazı daireleri ziyaret etti
TDP adayları bazı daireleri ziyaret etti
YKP: "Alternatif bir süreç için çalışıyoruz"
YKP: "Alternatif bir süreç için çalışıyoruz"
Parti başkanlarından Özgürgün'e tepki
Parti başkanlarından Özgürgün'e tepki

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim