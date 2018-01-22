Eylem sesleri arasında yemin eden milletvekilleri zaman zaman gerildi

Rahme Çiftçioğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9’uncu dönem ilk toplantısına olaylı başladı.

Afrika Gazetesi’nin ardından Meclis önüne taşınan eylemcilerin sesleri arasında yemin eden milletvekilleri zaman zaman gerildi, sıra Lefkoşa milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul’daki tansiyon da yükseldi.

UBP milletvekilleri ile YDP milletvekili Erhan Arıklı, CTP milletvekili Doğuş Derya yemin ederken salondan çıktı.

Seyirci locasından Derya’ya tepki verildi. Derya’ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer grup arasında tartışma çıktı.

Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli’nin uyarılarına rağmen Genel Kurul’daki tansiyon düşmedi.

Derya’ya sözlü şekilde sataşan seyirci locasındaki kişilere bazı CTP milletvekilleri de yanıt verdi. Eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu da seyirci locasındakileri uyardı, saygı istedi. Yorgancıoğlu’na da tepki verilmesiyle sinirler gerildi. Angolemli, söz konusu kişilerin dışarı çıkarılmasını istedi.

Derya, yeminin başında ve sonunda “Faşizme karşı omuz omuza” dedi ve Meclis kürsüsünden barış işareti yaparak indi.

ZAROĞLU, DERYA’NIN YÜZÜNE KAĞIT ATTI

Katiplik koltuğunda oturan YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, yemini edip kürsüden inen Derya’nın yüzüne kağıt attı. Derya ve CTP’li vekillerle Zaroğlu arasına tartışma çıktı. Meclis Başkanı Angolemli, katiplerin bu şekilde sözlü ve fiziksel müdahalede bulunamayacağını söyleyip konunun değerlendirileceğini, gereğinin yapılacağını belirtti.

Tartışmaların yoğunlaştığı sırada UBP grubu da salona girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

ÖZGÜRGÜN’ÜN YEMİNİNDE CTP VE TDP SALONU TERK ETTİ

Öte yandan UBP Lefkoşa milletvekili, Başbakan Hüseyin Özgürgün yemin ederken de CTP’li ve TDP’li vekiller salonu terk etti.

İLK ANDI ANGOLEMLİ İÇTİ

Meclis’teki yemin töreni, Lefkoşa ilçesine gelene kadar olağan şekilde sürdü. İlk andı en yaşlı üye sıfatıyla Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli içti.

Angolemli’yi tüm milletvekilleri ayakta dinledi. Ardından geçici katipler HP İskele millevekili Mesut Genç ve YDP Lefkoşa milletvekili Bertan Zaroğlu ant içti.

Ant içme, ilçelerin ve milletvekillerinin soyadlarının alfabetik sırasına göre yapıldı. Buna göre Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa sırası izlendi.

Milletvekilleri Anayasa’da yer alan milletvekili andını kürsüde okuyarak yemin etti.

MİLLETVEKİLİ ANDI

Milletvekillerinin okuduğu ant şöyle:

“Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

BİLGİYE SUNUŞLAR

Yeminden sonra bilgiye sunuşlara yer verildi. UBP-DP hükümetinin istifası ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın UBP-DP hükümetinin yeni hükümet kuruluncaya kadar görevde kalmasını isteyen yazısı okundu.

Meclis Başkanı Angolemli, başkanlık divanı seçiminin bir sonraki birleşimde, 29 Ocak’ta yapılması için oylama yaptı. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

RESEPSİYON VERİLDİ… BİR SONRAKİ BİRLEŞİM 29 OCAK’TA

Meclis’in yeni dönemdeki ilk toplantısının ardından resepsiyon verildi.

Meclisin bir sonraki toplantısı 29 Ocak Pazartesi günü olacak.