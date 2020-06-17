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Eylem sona erdi...

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Hükümet ile sağlanan ilerlemeye karşılık araçlı eylemini kaldırdı ancak henüz seferleri başlatmadı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 11:05
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Eylem sona erdi...

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Hükümet ile sağlanan ilerlemeye karşılık araçlı eylemini kaldırdı ancak henüz seferleri başlatmadı.

Kar-İş, Hükümet’in Birliğin taleplerine duyarsız kalması gerekçesiyle 8 Haziran’da Lefkoşa’da araçlı eylem başlatmıştı. Bir kesim Birlik üyesi araçlarını Cumhuriyet Meclisi önünde bırakmıştı. Eylemin onuncu gününde Hükümet ile Birlik arasında sağlanan ilerleme neticesinde Birlik araçlı eylemini sonlandırdı.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, “Eylemimizi kaldırdık ancak henüz çalışmaya başlamadık, çalışmaya başlama koşullarından olan güzergâhlarda düzenlemeler, teşvik ve katkı çalışmaları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile devam ediyor” dedi.

Seferlerin başlatılması için çalışmaların olumlu sonuçlanması gerektiğini anlatan Gece, “Yapılan görüşmelerde Hükümet tarafından olumlu adım atıldı buna mukabele eylemi kaldırdık. Ulaştırma Bakanlığı ile teknik çalışmaların bitmesiyle açılımlar yapılacak. Ancak bu teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar kamu taşımacılığı yapılmayacak” dedi.

Hükümet’in kamu taşımacılığının başlaması yönünde aldığı karara işaret eden Gece, turist ve öğrenci olmadığından taşımacılığa olan ihtiyacın düştüğünü, ancak otobüslerin 3 tane yolcusu olsa dahi saatinde seferini yapması gerektiğini, bunun ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını, bunun üzerine Hükümetten bazı düzenleme ve teşvikler talep ettiklerini anlattı.

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