Eylem sona erdi

Lefkoşa’da bu sabah saatlerinde dikkat çekici bir eylem gerçekleştiren Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Başbakan Ersin Tatar arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında basına açıklama yapan Tatar ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun, eylemin sona erdiğini bildirdi.

TATAR: “TOPLUMSAL DAYANIŞMA İKİNCİ PAKETİNİ 15 HAZİRAN’DA AÇIKLAYACAĞIZ”

İlk önce sağlık dediklerini, sağlıktaki başarıyı elde ettikten sonra yavaş yavaş normalleşileceğini, yavaş yavaş açılmaya başlandığını belirterek, “Türkiye’den PCR testi yapmak koşulu ile gelecek olan yolcular gelecek. Toplumsal Dayanışma ikinci paketini 15 Haziran’da açıklayacağız sıkıntı yaşayanlara açılımlar düzenleniyor” dedi.

Türkiye’den gelen kaynaklar da olmak kaydı ile sıkıntılı tüm sektörlere yardımcı olmaya çalıştıklarına dikkat çeken Başbakan Tatar, “Turizmin eski noktaya gelebileceğini düşünüyorum. Sağlık kurullarımızın ortaya koyduğu şartlara göre de kendimizi ayarlamak zorundayız.

Eyleme katılanları selamlıyorum, tüm sektörün yanındayız, herkesin elini taşın altına koymak kaydı ile el birliği ile sorunları aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TOLUN: “TALEPLERİMİZ BÜYÜK ÖLÇÜDE KARŞILANDI”

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, eylemin sonunda Başbakan’a teşekkür ettiklerini, kendilerini kabul ettiklerini ve görüştüklerini belirterek, “Görüşmede iki aşamayı değerlendirdik, bir dönemi sınır alıp bunu görüp daha sonra atılacak adımları değerlendirdik.

Büyük ölçüde taleplerimizin karşılandığını gördük. Ortak noktada buluştuğumuz için Başbakan ve bakanlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI