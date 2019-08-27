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Eylem sonuç verdi

27 Ağustos 2019 Salı 13:02
Eylem sonuç verdi

Avcılar Federasyonu'nun bugün yaptığı eylem sonuç verdi. 

Başbakan Ersin Tatar ile görüşen Avcılar Federasyonu heyeti 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin İnce Av Sezonunda ava açılacağını duyurdu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Avcılar Federasyonu Başkanı Erhan Keser, 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin İnce Av Sezonunda açılmasına, 51 ve 53 numaralı bölgelerin ise güneş panelleri bulunması nedeniyle kapalı kalmasına karar verdildiğini açıkladı.

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Eylem
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Magusalı 2019-08-27 14:23:34

Tanıdıklarım var. Askerlikten muaf. Sakatmış diye. Ancak elinde tüfek dağ dağ dolaşmaya sakat değil. Bu ayrı bir çelişki.

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Magusalı 2019-08-27 14:25:43

Av bölgeleri özelleşmesin gerekiyor. Parasını ödeyeceksin bölgeye girip avlayacaksın, spor ise işte spor budur.

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Realıst 2019-08-27 13:28:19

Hale bak be,memleket yangın yerine döndü bunların derdine bak!!! hep devletin işçisi memuru,amiri,müdürü vs.içlerinde gariban özel sektörü çalışanı yok.

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Magusalı 2019-08-27 14:18:15

Bu bölgelerde bahçem olsa izin veren makamları dava eder ara emri alırdım. Hiçbir bakan veya makam özel mülkiyete girilmesine izin veremez. Anayasa özel mülkiyeti koruyor. Karar yanlıştır. Bu kararı alan bakanlara oyum yoktur.

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Magusalı 2019-08-27 14:21:28

İngilterede avlanmak için özel avlanma bölgeleri mevcuttur ve özeldir. Paranı ödeyerek girip avlanabilirsiniz. Sürü ile Avcı her birinin de iki köpeğı özel mülklerde koşuşuyor. Kimisi ise çipler ile. Bu kepazeliğe hükümetin bir son vermesi gerekiyor.

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garip 2019-08-27 14:37:24

buyrun gelin bakalım bizim bahçeye de avlayın sizi göreyim.

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avcı 2019-08-27 15:02:32

tamam erhan başkan dediğin gibi beş parmagın beşi bir değil aramızda çürük elmalar var den iyi güzel bu çürük elmalar daha piyasada gezer ve bir güzel av yapar doğaya ve bahçe sahiplerine zarar vermeyeceklerine garanti verin bol keseden atmayın ltf

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Rez Van 2019-08-27 15:17:02

Av yasaklanmalıdır. Tiplere bak sebebini anla

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