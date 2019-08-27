Avcılar Federasyonu'nun bugün yaptığı eylem sonuç verdi.

Başbakan Ersin Tatar ile görüşen Avcılar Federasyonu heyeti 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin İnce Av Sezonunda ava açılacağını duyurdu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Avcılar Federasyonu Başkanı Erhan Keser, 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin İnce Av Sezonunda açılmasına, 51 ve 53 numaralı bölgelerin ise güneş panelleri bulunması nedeniyle kapalı kalmasına karar verdildiğini açıkladı.