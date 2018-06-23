Eylem yapıp, bakanı istifaya çağırdılar

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu ve Kardelen Göksu'nun haberine göre, Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri, velileri ve Okul Aile Birliği dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaptı. Başı kapalı öğrenci fotoğraflarının yer aldığı diplomaların imzalanmaması gerekçesiyle bakanlık önünde toplanan kalabalık Başbakandan diplomaların okula yollandığı ve gelecekte böyle bir sorun yaşanmayacağı teyidini alınca eylemi sonlandırdı. Birçok siyasi konu ile İlgili görüş belirtirken TC Başbakan Yardımcısı Akdağ bunun kabul edilemez bir şey olduğunu vurgulayarak, “Hangi yılda yaşıyoruz. Bu devam ettirilseydi, , faşist, insan haklarını hiçe sayan, özgürlükleri yok sayan bir uygulamadır diyecektim. Şükür ki iyi ki bu uygulamayı sonlandırıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan istifaya çağrıldı

Eylemin gerçekleştiği sırada zaman zaman sesler yükseldi, zaman zaman bakan eylem yerine çağırıldı ve bakan istifa sesleri yükseldi. Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı müsteşarı öğrenci temsilcileri ve Okul Aile Birliğini görüşmeye davet ederken, kalabalık onlar gelip bize açıklama yapsın şeklinde tavır koydu. Sonuç olarak öğrenci temsilcileri ve Okul Aile Birliğinin başbakanlığa davet edilerek, başbakanın ağzından diplomalar imzalandı ve okula gönderildi sözlerini duyması ve bundan sonraki yıllarda bu durumun yaşanmayacağı garantisini almaları ile eylem sona erdi.

“50 öğrenci ve aileleri hayal kırıklığına uğradı”

Eylem Sırasında öğrencilerden bir temsilci basın bildirisini okuyarak, Özgürlüklerin hoşgörünün, insan haklarına saygının adası olarak gördükleri KKTC’de Ortaçağ’ın karanlık zihniyetini hatırlatan utanç verici bir uygulamaya tepki koymak üzere bakanlık önünde toplandıklarını söyledi. Bildiri şu şekilde devam etti; “Dün akşam Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde mezuniyet töreni vardı. 123 öğrenci ve aileleri mezuniyet heyecanıyla törene iştirak ettiler. Bu öğrencilerden 50 tanesinin diplomaları Milli Eğitim Bakanlığı Yetkililerince onaylanmamıştı. Gerekçe ise bu öğrencilerin diplomalarında başörtülü resim bulunmasıydı. Öğrencilerimiz ve aileleri büyük hayal kırıklığına uğradı. Oysa bu öğrencilerimiz bu okulda 4 yıl boyunca başörtüleri ile eğitim görmüşlerdi ve KKTC MEB tarafından atanan öğretmenler bu okulda eğitim veriyordu.” Bildiride yer alan diğer konular da şu şekilde; “4 dönemdir mezun veren okulumuzda, bu yıl ki mezuniyet törenine kadar hiçbir sorun yaşanmamıştır. Bu sene ne değişti ki, hangi gerekçeyle, hangi hesaplar yapılarak suni kriz oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sorunların cevabını çok merak ediyoruz ve yetkililerden bira önce cevap bekliyoruz.”

Teyit alıp eylemi sonlandırdılar

Öğrenci temsilcileri ile Okul Aile Birliği üyelerinin Başbakanlığa çağrılarak orada Başbakan Tufan Erhürman’la görüşmesinden sonra konuşlan Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, Başbakan ile görüşmelerinde bu sorunun bir kez daha yaşanmayacağı yönünde teyit almaları üzerine eylemi sonlandırdıklarını kaydetti. Kaynarca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başı örtülü fotoğraf kullanıldığı nedeniyle imzalanmayan 50 diplomanın imzalanarak Hala Sultan İlahiyat Koleji iradesine iletildiği yönde de teyit aldıklarını ifade etti.Esas amaçlarının bu sorunla gelecek yıllarda karşılaşmak olduğunu belirten Kaynarca, Özyiğit’i de sabahtan itibaren eylemde bulunan öğrenci ve velilere açıklama yapmamasından dolayı sitem ettiklerini belirtti. Bu olayı amacının okulu kötülemek ve öğrencilerin tercih etmemelerini sağlamak olduğunu da savunan Kaynarca, “Baş örtüsüne takılmayacak bir eğitim sistemi istiyoruz” dedi.

Uluhana Ulu : Çocuklarımızın hakkını istiyoruz

“Bizler bugün buraya çocuklarımızın hakkını aramaya geldik, diplomalarının en kısa sürede imzalanıp verilmesini istiyoruz. Sırf çocuklarımızın başörtüsü var diye bu yaşadıkları mağduriyet hepimizi derinden yaralamıştır.”

Naime Gül Şanver: Kapalıyız diye diplomamız imzalanmadı

“Sırf kapalı olduğumuzdan dolayı bize diploma verilmiyor. İlk defa bu sene başı kapalı öğrencilere diploma verilmedi halbuki Milli Eğitim Bakanı okulumuzu ziyaret ettiğinde bizim haklarımızı savunup okula kapalı bir şekilde gidip gelebileceğimizi söyledi”

Sacide Kulin: Kumaş parçası için hakkımızı alamıyoruz

“4 senedir tüm arkadaşlarımız gibi bizlerde emek veriyoruz her gün sabah kalkıp hazırlanıp okula gidiyoruz günümüzün çoğunu okulda geçiriyoruz ve sene sonunda elimize alacağımız diploma ile hayata atılacağız, fakat bize boş ve değeri olmayan bir diploma veriyorlar. Eğitimle hiçbir alakası olmayan bir kumaş parçasından dolayı haklarımızı alamıyoruz.”

Senanur Yılmaz: Emeğimizin karşılığı bu olmamalı

“Yıllardır uğraşıp emek verdiğimiz derslerimizin karşılığı imzasız bir diploma olmamalı. Başı açık öğrencilerden bizim hiçbir farkımız yok biz sadece ek olarak Arapça ve Kuran dersi alıyoruz. Sırf başımız kapalı diye bu muameleyi hak etmedik.”