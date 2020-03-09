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Eylem yarın devam edecek

Eylemciler yarın saat 11:00’da yeniden Lokmacı’da olacaklar.

09 Mart 2020 Pazartesi 12:34
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Eylem yarın devam edecek

Kıbrıs’ın güneyinde alınan tek yanlı kararla 20 Şubat’ta uygulamaya koyduğu 4 sınır kapısını kapatma kararına karşı bugün Lefkoşa’daki Lokmacı sınır kapısında üçüncü kez eylem yapıldı.
Kıbrıslı Türk eylemciler, Birleşmiş Milletler askerlerini protesto ederek eylemi bitirdiler.

Eylemciler yarın saat 11:00’da yeniden Lokmacı’da olacaklar…

Anahtar Kelimeler:
Lokmacı BarikatıBM Askeri KıbrısLokmacıLokmacı Eylem
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Kıbrıslı 2020-03-09 15:23:35

Sen gülmeye devam et faşist Anastasiyadis, son gülen iyi gülecek. Az kaldı.. O ahmak din Lideriniz hani ki papaz derler kendine ve beyni yıkanmış ahmak elam örgütü.. gülmeye devam edin...

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