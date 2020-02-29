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Eylemciler barikatları kaldırdı

Lokmacı sınır kapısında eylem yapam Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum göstericiler barikatları kaldırdı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:17
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Eylemciler barikatları kaldırdı

Rum tarafınca tek yanlı kapatılan 4 sınır kapısından biri olan Lokmacı Sınır Kapısının her iki tarafında, karara karşı eylem yapılıyor.  Lokmacı Kapısı'nin kapatılmasını protesto eden Kıbrıslı Türk ve Rum eylemciler barikatı açtılar.

Polisin direnmesine rağmen, Lokmacı Kapısı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum eylemciler tarafından açıldı.

Eylemcilerin Lokmacı Kapısı'nı açık tutmak için eylemlerini sürdürüyor.

Son Güncelleme: 29.02.2020 14:31
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sınır KapılarıSınır KapılarıLokmacı
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vatan 2020-02-29 13:22:42

eyi ettiler..Adanın her tarafı hepimizin.

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AYŞE 2020-02-29 13:46:27

BÜTÜN PİSLİK O TARAFTA BİZE KAPI KAPATIRLAR. İYİ YAPTI İNSANLAR DA YIKTILAR

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