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Eylemciler Başbakanlık önünde toplandı

06 Şubat 2020 Perşembe 13:09
Eylemciler Başbakanlık önünde toplandı
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden” dolayı üyelerinin ve bölge halkının mağdur edildiği gerekçesiyle Lefkoşa’da araçlı eylem başlattı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda toplanan tüm ilçelerden gelen bir çok iş aracı  Başbakanlık önüne toplandı

Eminamenin devam etmesi ve imarla ilgili belirsizliklerden kaynaklanan mağduriyete dikkat çeken Birlik tarafından dün yapılan açıklamada, “İnşaat sektöründe emek veren çalışanların ve bölge halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamamıza rağmen netice alamadığımızı ve gelinen noktada son çare olarak gördüğümüz eylem yoluna başvurmak durumunda kaldık” denildi.

Öte yandan eski CAS şirketi çalışanları ile HÜR-İŞ'in Başbakanlık önündeki eylemleri de devam ediyor.

KAYNAK:HABERKIBRIS

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