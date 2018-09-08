Eylemciler ifade verdi, Başbakan polis merkezine gitti

Polis Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı önünde yer alan eylemde kamu malına zarar verildiği gerekçesi ile iki kişiyi merkeze çağırarak dava okudu.

Polisin kamu malına zarar Verenleri merkeze çağırmasının ardından, Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yanına başbakanı da alarak, Polis Genel Merkezi’ne gitti. Birlik, kimseye dava okunmasını istemezken polis ise kamu malına zarar verenler için gereğini yapmakta kararlı. Başbakan’ın, süreç devam ederken polis müdürlüğüne gitmesi ise “polisin işine müdahale” olarak algılandı.

Başbakan Erhürman bir süre polis yetkilileri ile görüştükten sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nden ayrıldı. Bu arada KIBRIS TİME'a ulaşan bilgiye göre traktörlerden birinin bakanlık kapısından çekildiğini ve sahibinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Akşam üzeri, “tutuklama talimatı verdi” şeklinde suçlanan Başbakan, “Az önce bir internet gazetesinde çıkan benim talimatımla on iki kişinin tutuklandığı haberi tamamen gerçek dışıdır. Benim elimde liste falan yoktur ve sabahtan beri tüm çabam hiç kimse zarar görmeden toplumsal barışın yeniden sağlanmasıdır. Hep birlikte sağduyulu ve sorumlu davranmamız gereken bir dönemde bu tip gerçek dışı haberlere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini belirtmek isterim” açıklamasını yapmıştı.

Hayvancılar Birliği’nden olayla ilgili yapılan son dakika açıklaması şöyle: Şuan bazı hayvancılarımız tutuklanmış olup, poliste ifade vermektedir. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları poliste onlara dava okunurken onları yalnız bırakmamıştır. Birkaç saat içerisinde serbest bırakılacaklardır.”