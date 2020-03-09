Eylemciler Rum Polisine Karanfil Vermek İstedi

4 sınır kapısının kapatılmasını protesto için Lokmacı’da bugün üçüncü eylem yapılıyor.
Kıbrıslı Türk eylemciler Rum polisine karanfil vermek istedi.
Ara bölgede barikat kuran BM askerleri, karanfil bırakmak isteyen Kıbrıslı Türk eylemcilerin geçişine izin vermedi.
BM askeri, “Geçiş izni yok” diyerek, eylemcilerin Rum polisine yaklaşılmasına izin vermedi.
Boşa söylenmez hiç bir söz.. Deveye diken, insana ...
Bunlara karanfil verilmez. Bir deste deve dikeni uygun olur.
Yahu Rum polisler yada BM ler hepsi birer emir elçisi. Bunun iki suçlusu var Faşist Anastasiyadis ve çıban başı Kilise...Beğen (0) Beğenmedim! (0)
gotlernı yırttılar ıcerı gırmek ıcın ne kadar sorun var daha onemlı ınsanlar oluyor ama kımse dısarda yok lan 1 hafta kapalı kalacak 1 ay kapalı kalacak bıyerınmı eskıldı
ayıp la