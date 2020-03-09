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Eylemciler Rum Polisine Karanfil Vermek İstedi

4 sınır kapısının kapatılmasını protesto için Lokmacı’da bugün üçüncü eylem yapılıyor

09 Mart 2020 Pazartesi 12:16
294 Okunma
Eylemciler Rum Polisine Karanfil Vermek İstedi

4 sınır kapısının kapatılmasını protesto için Lokmacı’da bugün üçüncü eylem yapılıyor.

Kıbrıslı Türk  eylemciler Rum polisine karanfil vermek istedi.

Ara bölgede barikat kuran BM askerleri, karanfil bırakmak isteyen Kıbrıslı Türk eylemcilerin geçişine izin vermedi. 

BM askeri, “Geçiş izni yok” diyerek, eylemcilerin Rum polisine yaklaşılmasına izin vermedi.

Anahtar Kelimeler:
BM AskeriLokmacı BarikatıLokmacı Sınır KapısıRum Polisi
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Reziller 2020-03-09 12:39:10

Boşa söylenmez hiç bir söz.. Deveye diken, insana ...

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Magusalı 2020-03-09 12:56:40

Bunlara karanfil verilmez. Bir deste deve dikeni uygun olur.

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Kıbrıslı 2020-03-09 15:28:41 @Magusalı

Yahu Rum polisler yada BM ler hepsi birer emir elçisi. Bunun iki suçlusu var Faşist Anastasiyadis ve çıban başı Kilise...

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komık 2020-03-09 13:23:05

gotlernı yırttılar ıcerı gırmek ıcın ne kadar sorun var daha onemlı ınsanlar oluyor ama kımse dısarda yok lan 1 hafta kapalı kalacak 1 ay kapalı kalacak bıyerınmı eskıldı
ayıp la

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