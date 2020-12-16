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EYLEMCİLERDEN SAĞLIK BAKANI PİLLİ'NİN AÇIKLAMASINA TEPKİ GELDİ

Başbakanlık önünde eylemde olan Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin telefonla katıldığı bir televizyon programında Güney Kıbrıs’ta çalışanlara yapılan testlerden 10'unun pozitif çıktığı yönünde açıklama yaptığı bilgisi alarak buna tepki gösterdi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:35
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EYLEMCİLERDEN SAĞLIK BAKANI PİLLİ'NİN AÇIKLAMASINA TEPKİ GELDİ

Başbakanlık önünde eylemde olan Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin telefonla katıldığı bir televizyon programında Güney Kıbrıs’ta çalışanlara yapılan testlerden 10'unun pozitif çıktığı yönünde açıklama yaptığı bilgisi alarak buna tepki gösterdi.

Eylemciler adına basına konuşan Soydan Boratan, Güney Kıbrıs’ta çalışanların hangilerinin pozitif çıktığının açıklanmasını istedi. Boratan, pozitif sonuçların açıklanması durumunda kendilerini izole etmeye hazır olduklarını söyledi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da Başbakanlık önüne gelerek eylemcilere destek verdi. Bıçaklı eylem yerinde yaptığı açıklamada, geçişlerde uygulanacak karantina kararının süre verilmeden uygulamaya konmasının ve kararın, yarattığı mağduriyetin telafi edilmesi için bir çözüm üretilmeden hayata geçirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Bıçaklı ilgili kararın geri alınması gerektiğini ifade etti.

BAŞBAKAN’LA GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Metehan sınır kapısında sabah erken saatlerde toplanan ve önce Başbakanlık, ardından Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık trafik ışıklarında eylem yapan Güneyde çalışanlar, eylemlerine Başbakanlık önünde devam ediyor.

Sabahtan beri Başbakan Ersan Saner’le görüşmeyi talep eden eylemcilerden bir heyetin Saner ile görüşme yapması bekleniyor

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